Сегодня сложно поверить в то, что изначально понятие Black Friday было далеко не самым положительным и уж точно не имело ничего общего с распродажами и предпраздничным шоппингом.

В настоящее время этот день ассоциируется только с праздничными скидками и распродажами.





Крах экономики в США





В пятницу, 24 сентября 1869 года, в США был зафиксирован обвал цен на золото, который в итоге привел к затяжному экономическому кризису, массовым банкротствам, закрытию многих предприятий. Это был один из самых тяжелых периодов для Америки, его прозвали «Черная пятница».

В XIX веке этот «темный» термин не имел ничего общего с шоппингом и обозначал мрачный день, запомнившийся миллионам американцев концом карьеры, потерей рабочих мест, убытками, тотальным банкротством.





Пробки на дорогах Филадельфии





Уже в XX веке, а точнее ближе к концу 1960-х годов, полицейские Филадельфии стали применять термин Black Friday в первую пятницу после Дня благодарения. Город был переполнен автомобилями, а на дорогах километровые пробки. «Черной» пятница была прозвана потому, что большая часть авто в тот период времени в США были черного цвета. Визуально городские дороги становились темными, практически черными, что и подпадало под описание сетовавших полицейских.





Вместе с тем пробки на дорогах из авто плавно переходили в «пробки» в магазинах из покупателей.





Период со Дня благодарения до Нового года





Торговля в Америке с первой пятницы после Дня благодарения приносит бизнесменам колоссальную прибыль. В истории отмечены случаи, когда выручка в день составляла несколько миллионов! Потому предпринимателям довольно выгодно проводить интересные акции, скидки и распродажи в этот период. К тому же многие американцы пребывают в эти дни на рождественских каникулах, в праздничных отпусках и имеют массу свободного времени.









В ходе различных PR-акций продавцы пытались привлечь внимание клиентов, а также переименовать торговое мероприятие из «черной» в «большую» пятницу, но название не стало популярным. Зато с 1924 года, после великолепного праздничного шествия, устроенного универмагом Macy’s, слава о Black Friday разлетелась по всему миру! Они были первооткрывателями, рекламистами всемирного праздника шоппинга.

Скидки и распродажи 2020





Black Friday в 2020 году имеет положительные ассоциации. Особенно выгодно покупать товары на Kasta.ua

Черная пятница стала важным мероприятием в торговле, знаменательным днем для шопоголиков и всех, кто хочет сэкономить на покупках до 90% стоимости.



