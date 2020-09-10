Сегодня сложно поверить в то, что изначально понятие Black Friday было далеко не самым положительным и уж точно не имело ничего общего с распродажами и предпраздничным шоппингом.
В настоящее время этот день ассоциируется только с праздничными скидками и распродажами.
Крах экономики в США
В пятницу, 24 сентября 1869 года, в США был зафиксирован обвал цен на золото, который в итоге привел к затяжному экономическому кризису, массовым банкротствам, закрытию многих предприятий. Это был один из самых тяжелых периодов для Америки, его прозвали «Черная пятница».
В XIX веке этот «темный» термин не имел ничего общего с шоппингом и обозначал мрачный день, запомнившийся миллионам американцев концом карьеры, потерей рабочих мест, убытками, тотальным банкротством.
Пробки на дорогах Филадельфии
Уже в XX веке, а точнее ближе к концу 1960-х годов, полицейские Филадельфии стали применять термин Black Friday в первую пятницу после Дня благодарения. Город был переполнен автомобилями, а на дорогах километровые пробки. «Черной» пятница была прозвана потому, что большая часть авто в тот период времени в США были черного цвета. Визуально городские дороги становились темными, практически черными, что и подпадало под описание сетовавших полицейских.
Вместе с тем пробки на дорогах из авто плавно переходили в «пробки» в магазинах из покупателей.
Период со Дня благодарения до Нового года
Торговля в Америке с первой пятницы после Дня благодарения приносит бизнесменам колоссальную прибыль. В истории отмечены случаи, когда выручка в день составляла несколько миллионов! Потому предпринимателям довольно выгодно проводить интересные акции, скидки и распродажи в этот период. К тому же многие американцы пребывают в эти дни на рождественских каникулах, в праздничных отпусках и имеют массу свободного времени.
В ходе различных PR-акций продавцы пытались привлечь внимание клиентов, а также переименовать торговое мероприятие из «черной» в «большую» пятницу, но название не стало популярным. Зато с 1924 года, после великолепного праздничного шествия, устроенного универмагом Macy’s, слава о Black Friday разлетелась по всему миру! Они были первооткрывателями, рекламистами всемирного праздника шоппинга.
Скидки и распродажи 2020
Black Friday в 2020 году имеет положительные ассоциации. Особенно выгодно покупать товары на Kasta.ua.
Черная пятница стала важным мероприятием в торговле, знаменательным днем для шопоголиков и всех, кто хочет сэкономить на покупках до 90% стоимости.
Конечно, где есть плюсы, можно найти и минусы. Ведь товары с распродаж часто имеют ограниченное количество, небольшое разнообразие цветов и размеров. Потому ярые любители покупок со скидкой начинают бороться за желанный товар, что нередко вызывает агрессию, моральные и физические травмы. По этой причине многие торговые центры, магазины и даже целые сети стали отказываться от проведения Black Friday. Тем не менее, таких единицы, ведь любовь к «черным распродажам» среди покупателей растет.