Согласно решению суда, виновнику придется заплатить штраф в размере 17 тысяч гривен.

Как рассказали в областной прокуратуре, досудебным расследованием установлено, что руководитель одного из ночных развлекательных заведений организовал его работу в период с 23 до 7:00, что является нарушением постановления Кабмина "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2".В ходе заседания стороне обвинения удалось доказать факт нарушения, и суд принял решение наказать владельца заведения штрафом в размере 17 тысяч гривен.Сообщается, что решение еще не вступило в силу, так как у проигравшей стороны есть время на подачу апелляции.