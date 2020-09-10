Об этом Игорь Полищук написал на своей странице в соцсетях

"Долгое время пытался определить ту политическую силу, которую следует поддержать на следующих местных выборах 25 октября. Для себя однозначно решил, что это Блок Светличной "Разом".Эта сила предлагает новый, ответственный формат политики, суть которого в том, что только реальные дела могут изменить Украину к лучшему. Время демагогии и сказок уходит в прошлое.Наступает время лидеров, которые обеспечивают результат!", - подчеркнул эксперт