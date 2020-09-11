Мужчине теперь грозит уголовная ответственность.

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, 39 запрещенных растений выращивал дома 55-летний житель села Котовка Барвенковского района, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за наркопреступления.10 сентября, в ходе операции "Мак", полицейские изъяли растения и внесли информацию в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины.Санкция статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы.