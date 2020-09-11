Об этом сообщают в самом клубе.

Согласно опубликованной информации, накануне все игроки БК "Харьковские Соколы" перед выездом в Запорожье прошли ПЦР-тестирование на наличие коронавирусной инфекции, которое дало положительный результат у двух игроков клуба."Согласно медицинскому протоколу о проведении соревнований руководством клуба было принято решение отказаться от участия в турнире и сразу вернуться в Харьков.В Харькове все игроки и административный штат команды будут отправлены на самоизоляцию. Баскетболисты, получивших положительные результаты тестирования, будут находиться под наблюдением врачей. Уже через несколько дней весь состав команды снова пройдет ПЦР-тестирование", - сообщили в клубе.