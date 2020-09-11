Выяснив, каким бывает мед и с чем его едят, пора определиться, с чем же его пьют.Медовый тоник
Порезать полкило яблок на дольки, залить литром воды, добавить цедру одного лимона и кипятить минут двадцать. Полученный яблочный компот слегка остудить и растворить в нем пять столовых ложек меда. Охладить, добавить измельченный лед с мятой – освежающий летний напиток готов.
Апельсиновый флип
Смешать с медом четыре яичных желтка и растворить в 0,5 литра горячей кипяченой воды (аккуратно, чтобы не заварить желтки). Охладить, выдавить туда сок одного апельсина (можно обойтись двумя столовыми ложками готового сока). Подавать со льдом.
Лимонад с базиликом
В кипящую воду (2,5 литра) бросить горсть листьев фиолетового базилика и порезанный кружочками лимон. Дать покипеть буквально минуту, снять с плиты и дать настояться с полчаса. Лимон лучше вынуть минут через десять, чтобы горечь цедры не испоганила всю затею. Настоявшуюся ароматную жидкость процедить, охладить и подавать с кубиками льда.
Пикантный напиток с медом
На два стакана воды взять две пластинки корня имбиря, четыре горошины черного перца, лавровый листок, палочку корицы (или пол чайной ложки молотой), одну-две звездочки гвоздики. Вскипятить, снять с огня и пусть десять минут настаивается. Добавить три-четыре чайные ложки меда, хорошо размешать и процедить. Подавать горячим.
Медовуха в домашних условиях
В эмалированную посудину налить два литра воды, положить стакан меда и довести до кипения на медленном огне, периодически помешивая и снимая пену. Дать покипеть пять минут и добавить шишку хмеля (можно и без нее), молотой корицы на кончике ножа и столько молотого мускатного ореха. Сюда же можно присовокупить имбирь, гвоздику – любые пряности. Дать настояться.
Развести в небольшом количестве полученного теплого варева чайную ложку винных или пивных дрожжей, подождать около часа, пока запенятся – и тоже в кастрюлю. Размешать и забыть на три дня – пусть бродит. Затем разлить по бутылкам, закупорить и держать в холоде примерно месяц. Должно получиться вкусно.