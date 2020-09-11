Выяснив, каким бывает мед и с чем его едят, пора определиться, с чем же его пьют.

Порезать полкило яблок на дольки, залить литром воды, добавить цедру одного лимона и кипятить минут двадцать. Полученный яблочный компот слегка остудить и растворить в нем пять столовых ложек меда. Охладить, добавить измельченный лед с мятой – освежающий летний напиток готов.Смешать с медом четыре яичных желтка и растворить в 0,5 литра горячей кипяченой воды (аккуратно, чтобы не заварить желтки). Охладить, выдавить туда сок одного апельсина (можно обойтись двумя столовыми ложками готового сока). Подавать со льдом.В кипящую воду (2,5 литра) бросить горсть листьев фиолетового базилика и порезанный кружочками лимон. Дать покипеть буквально минуту, снять с плиты и дать настояться с полчаса. Лимон лучше вынуть минут через десять, чтобы горечь цедры не испоганила всю затею. Настоявшуюся ароматную жидкость процедить, охладить и подавать с кубиками льда.На два стакана воды взять две пластинки корня имбиря, четыре горошины черного перца, лавровый листок, палочку корицы (или пол чайной ложки молотой), одну-две звездочки гвоздики. Вскипятить, снять с огня и пусть десять минут настаивается. Добавить три-четыре чайные ложки меда, хорошо размешать и процедить. Подавать горячим.В эмалированную посудину налить два литра воды, положить стакан меда и довести до кипения на медленном огне, периодически помешивая и снимая пену. Дать покипеть пять минут и добавить шишку хмеля (можно и без нее), молотой корицы на кончике ножа и столько молотого мускатного ореха. Сюда же можно присовокупить имбирь, гвоздику – любые пряности. Дать настояться.Развести в небольшом количестве полученного теплого варева чайную ложку винных или пивных дрожжей, подождать около часа, пока запенятся – и тоже в кастрюлю. Размешать и забыть на три дня – пусть бродит. Затем разлить по бутылкам, закупорить и держать в холоде примерно месяц. Должно получиться вкусно.