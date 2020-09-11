В лаборатории Харьковской областной детской инфекционной клинической больницы появилась платная услуга по диагностированию коронавируса.Как сообщает Kharkiv Today, 10 сентября Харьковская область вышла на первое место в Украине по количеству подтвержденных случаев коронавируса за сутки и с четвертого места по числу диагнозов за весь период пандемии переместилась на третье. В Министерстве охраны здоровья давно отмечали, что одной из причин роста заболевших является увеличение числа проведенных тестов.
Однако в некоторых областях тестов не хватает. К примеру, в Одесской области вчера выявили 41 новый случай коронавируса. По словам представителя лабораторного центра МОЗ Украины в Одесской области Сергея Дементьева, это связано не со спадом болезни, а как раз с отсутствием тест-систем и реагентов.
- Деньги на тест-системы и реагенты есть, но поставщики не могут в достаточном объеме предоставить необходимое, это общенациональная проблема, - сказал Дементьев.
В Харькове тесты на коронавирус делают и в частных, и в государственных учреждениях. Недавно коммерческая услуга по диагностированию коронавируса появилась в Харьковской областной детской инфекционной клинической больнице.
В лаборатории (проспект Героев Сталинграда, 160) делают платный ПЦР- и ИФА-тест. Стоимость ПЦР-исследования составляет 1450 гривен, стоимость ИФА на выявление антител Ig M и Ig G - по 230 гривен каждый. Чтобы пройти тест, нужно предварительно позвонить по телефону - (0572) 97-80-81.
После этого на ваш мобильный номер отправят реквизиты, по которым нужно оплатить в банке услугу по диагностированию коронавируса. В больницу на сдачу анализа приходят с квитанцией об оплате и паспортом.
По словам врача-лаборанта, очереди из желающих сдать тест на коронавирус нет. Услуга пользуется популярностью среди тех, кому нужно улететь за границу.
- Когда лабораторный центр "задыхался", к нам по 200 человек присылали, мы делали. Очереди как таковой нет. От силы, может, человек 10. Но это ж быстро - из носоглотки взяли и записали вас. Мы отправляем их в лабцентр. Сейчас есть 12 лабораторий таких, где делают. И 22-я делает, и областная. Люди к нам приходят часто, которым за границу надо, потому что мы в этот же день выдаем. Особенно делают, кому нужна "Дій вдома", - пояснила сотрудница больницы.
Директор Харьковской областной детской инфекционной клинической больницы Дмитрий Кухарь отмечает: всем, кому положено, тесты проводят бесплатно, остальные могут воспользоваться платной услугой.
- У нас в лаборатории есть платная услуга по определению ПЦР-исследований. Те, кто практически не больные. Кто хочет провериться просто для себя. По направлению семейного врача должны проходить бесплатно в областном лабораторном центре, - пояснил Кухарь.
Здесь есть тесты украинского, немецкого и китайского производства. Достоверность украинских систем составляет 92%, немецких и китайских - 95%. Это - не быстрые тесты. В результате анализа будет указано наименование больницы и вид теста. В больнице заверяют, что тесты для платной диагностики покупают не за государственные деньги. Однако за какие - говорить отказываются.
- Это не за государственные средства покупают. За этим мы следим. И идет в круговую - то, что за государственные средства, то делается больным, которые лежат в нашей больнице, и больным, которые направляют областные предприятия наши медицинские, которые лежат у них, или для контроля подозреваемых (есть такая группа COVID-19). Там делается и ПЦР, и ИФА. А здесь на коммерческой основе делается. В смысле не бюджетные деньги. Это больница покупает эти системы, - подчеркнул Кухарь.