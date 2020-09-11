Баскетбольный клуб «Харьковские соколы» активно готовится к новому сезону в Суперлиге. Уже в конце недели подопечные Олега Манойленко сыграют свои первые товарищеские поединки в новом составе на турнире в Запорожье.

Обновленная харьковская команда начала полноценную подготовку к сезону 26 августа. Именно в этот день команда собралась в полном составе – и прошлогодние игроки, и новые. Первая неделя подготовки была посвящена знакомству с командой, работой над физической подготовкой и началом налаживания первых тактических наработок.Тренерский тандем Олег Манойленко и Владимир Чурсин пока наблюдают за командой и варьируют составы пятерок.– Впереди еще много работы. Но я вижу у ребят большое желание работать, – отмечает главный тренер.В конце этой недели «Соколы» сыграют свои первые товарищеские поединки в новом составе на турнире в Запорожье. После этого в планах подготовки – еще один турнир в Каменском и несколько матчей с командами Высшей лиги.Все ребята упорно работают и ждут старта чемпионата Суперлиги.– Очень хочется увидеть харьковских болельщиков. Это фантастически – сыграть в родных стенах и увидеть знакомые лица, – говорит новичок «Соколов» Игорь Чумаков, который дебютирует в родном городе. – Очень рад, что в Харькове появился, наконец, достойный баскетбольный проект – интересная команда с хорошим руководящим составом. Это очень важно. Я надеюсь, что в дальнейшем команда будет только развиваться, а в ее составе будет играть еще больше харьковчан. У нас в команде сейчас много молодых игроков. Я впервые в своей карьере нахожусь в качестве ветерана, старше меня только Ларон Денди.Американский бигмен Ларон Денди уже играл в Украине. Первым его городом было Запорожье в 2014-м, и вот теперь американец неожиданно вернулся – на этот раз в Харьков.– Я покинул страну в 2014 году, когда наступили бурные времена. Сейчас из-за пандемии бурные времена охватили весь мир, и Украина – не исключение. Но мне всегда нравилась эта страна, а за прошедшие шесть лет она стала еще лучше, – говорит Ларон Денди. – Харьков значительно крупнее, чем Запорожье – настоящий мегаполис. Надеюсь, что в «Соколе» мне удастся показать свои наилучшие качества. У нас собрался хороший коллектив, есть глубина состава. Интенсивные тренировки, серьезные физические нагрузки. Но все понимают, что сейчас мы закладываем фундамент для успешного выступления в чемпионате. С нетерпением жду встречи с болельщиками. Надеюсь, что им позволят посещать матчи, несмотря на карантин. Со своей стороны, гарантирую, что буду отдавать себя на сто процентов, бороться в каждом матче для решения задач, стоящих перед командой.Напомним, 11–13 сентября харьковчане отправятся в Запорожье, где в рамках традиционного мемориала Вячеслава Гаврилова проведут матчи против «Прометея», «Николаева» и хозяев площадки.А 26–27 сентября «Соколы» примут участие в Кубке DMART в Каменском Днепропетровской области. Соперниками команды на этом турнире будут БК «Прометей», БК «Одесса» и БК «Тернополь».