Больше половины украинцев считают, что местные выборы в октябре не будут честными и прозрачными. Меньше всего в честность выборов верят в западных областях Украины.

В том, что местные выбору не будут честными и прозрачными, абсолютно уверены 17% опрошенных, скорее поддерживают такую позицию 34%. Об этом говорят данные опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг».Абсолютно честных и прозрачных выборов ждут 7% украинцев, скорее честных и прозрачных – 37%. Больше всего в честность выборов будущих верят в центральных областях – 47%, меньше всего – на западе страны, 40%.Выборы вызывают наибольшее доверие среди молодых (16–29 лет, 58%) и малообеспеченных (52%), наименьшее – среди тех, кому от 50 до 59 (34%), и очень бедных (32%).Опрос проводился с 30 по 31 июля 2020 года. Опрошены 2 472 граждан Украины от 16 лет и старше, статистическая погрешность не превышает 2%.