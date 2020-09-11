Движение транспорта по ул. Морозова, на участке от ул. Плехановской до Юмтовского моста, запрещено с 8:00 11 сентября до 21:00 12 сентября.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с капремонтом проезжей части и тротуаров.На этот период двустороннее движение организовано по свободной от выполнения работ полосе.Также с 10:00 до 15:00 11-12 сентября запрещено движение трамваев по пр. Героев Сталинграда и ул. Морозова, на участке от ул. Одесской до ул. Плехановской. В связи с этим, движение трамвая №8 организовано следующим образом:- 602 м/р - Салтовское шоссе - пер. Салтовский - ул. Академика Павлова - пр. Московский - ул. Кошкина - ул. Плехановская - ул. Морозова - пр. Московский - ул. Академика Павлова - пер. Салтовский - Салтовское шоссе - 602 м/р.