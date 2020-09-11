Медицинская часть № 25 филиала Центра охраны здоровья Государственной уголовно-исполнительной службы в Харьковской и Луганской областях, расположенная на территории Алексеевской исправительной колонии (№25), ввела в эксплуатацию ультрафиолетовый бактерицидный облучатель.

Бактерицидные ультрафиолетовые облучатели решают как минимум два вопроса в учреждении здравоохранения.– Во-первых: эффективно обеззараживают воздух в местах ожидания пациентов. Во-вторых, чистота медицинского учреждения оказывает существенное влияние на общее впечатление от посещения медицинского учреждения у пациентов и посетителей, – говорят в пресс-службе Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Минюста. – Указанный облучатель обеззараживает патогены, которые находятся в воздухе. Особенность конструкции облучателя позволяет обеззараживать воздух верхней зоны помещения, при этом обеспечивая безопасные для человека уровне облучения в месте пребывания людей.Оборудование размещено в помещении для ожидания, через которое во время врачебного приема проходит большое количество пациентов.