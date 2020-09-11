Новое исследование Медицинской школы Университета Вирджинии показывает, что даже легкие сотрясения мозга вызывают серьезные и длительные нарушения его способности выводить токсины, что связано с риском болезни Альцгеймера, слабоумия и других нейродегенеративных проблем.

Исследование также предполагает, что некоторые пациенты подвергаются большему риску ухудшения функции мозга в более позднем возрасте, и это открывает путь к новым и лучшим методам лечения.Ученые установили, что при сотрясении мозг увеличивается в размере и оказывается сдавленным черепом. Это влияет на проходимость крошечных лимфатических сосудов, которые ответственны за очистку органа. Работая с лабораторными мышами, ученые обнаружили, что нарушение может сохраняться от двух недель.Исследование предполагает, что люди, у которых уже есть проблемы с системой вывода токсинов из мозга, могут подвергаться большему риску тяжелых последствий после сотрясения.