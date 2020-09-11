В нашей семье сложилась такая ситуация. У нас с женой общих детей нет, но мы воспитываем двоих детей от первого брака супруги, а также одного моего ребенка от первого брака – то есть троих. Считаемся ли мы в этом случае многодетной семьей? На какие льготы могут рассчитывать многодетные семьи? Георгий

Многодетной считается семья, в которой супруги находятся в зарегистрированном браке, вместе проживают и воспитывают троих и более детей, в том числе каждого из супругов, разъяснил руководитель юридической компании «Арес» Роман Чумак. Это же относится к одному отцу (одной матери), который проживает вместе с тремя или более детьми и самостоятельно их воспитывает.В состав многодетной семьи включаются также дети, обучающиеся в учреждениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального перед высшим и высшего образования, – до окончания учебных заведений, но не дольше чем до достижения ими 23 лет.Многодетные семьи могут рассчитывать на такие льготы, как:– 50-процентная скидка на квартплату;– 50-процентная скидка на коммунальные услуги и сжиженный баллонный газ для бытовых нужд;– 50-процентная скидка стоимости топлива, в частности жидкого, если в доме нет центрального отопления.