В следующем году Украина увеличит траты на сектор безопасности и обороны с 5,45% ВВП до 5,92%.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время совещания по вопросам подготовки оборонного бюджета на 2021, сообщает пресс-служба ведомства.Отмечается, что участники совещания внесли предложения по финансированию потребностей субъектов сектора безопасности и обороны в следующем году.По итогам обсуждения Данилов предложил им проанализировать состояние соответствующего финансирования в I-III кварталах 2020 года и подготовить к 15 октября отчеты об использовании средств.Отметим, в Кабмине рассчитывают, что после 7,5% дефицита госбюджета в текущем году, в следующем он составит 6%, а еще через два года снизится до 3%.Проект госбюджета на 2021 должен быть подан Кабмином в Верховную Раду до 15 сентября.