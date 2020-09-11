Седьмая спортивная ярмарка «Харьков - спортивная столица» состоится 12 сентября в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького.

В этот же день в Украине будет отмечаться День физической культуры и спорта.Как сообщили организаторы, в день ярмарки парк будет разделен на три зоны:- на центральной аллее будет представлено более 40 спортивных организаций и 20 фитнес-клубов Харькова и фуд-корт здорового питания;- в зоне единоборств (слева от главной сцены) около 30 спортивных организаций боевых искусств проведут мастер-классы;- на главной сцене пройдут показательные выступления спортивных организаций.Также в рамках мероприятия состоится презентация обновленного спортивного бренда Харькова.Гости спортивной ярмарки смогут не только понаблюдать за выступлениями спортсменов, но и непосредственно попробовать себя в различных видах спорта, испытать силу и ловкость на тренажерах. Также можно принять участие в интеллектуально-развлекательном спортивном квесте «Sport Quest».Начало ярмарки - в 12:00. Вход - свободный. Также будет проходить онлайн-трансляция спортивного праздника на YouTube-канале «Kharkiv Sport City».