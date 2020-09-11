Авиакомпания Wizz Air ввела сбор за гарантированное предоставление мест рядом в салоне самолета летящим вместе взрослым пассажирам.

Услугой "Места рядом" могут воспользоваться только два взрослых пассажира, если они покупают билеты в рамках одного бронирования по тарифу Basic без включенного выбора мест, сообщает Avianews.com.Услуга стоит 12 евро за перелет в одну сторону и 24 евро – в обе стороны. Если бронирование оформляется сразу туда-обратно, сбор необходимо оплатить в обе стороны.В Wizz Air отмечают, что оплата сбора не позволяет выбирать места, но гарантирует посадку в салоне на соседних местах. При этом пассажиры не могут рассчитывать на размещение в аварийных рядах и первых рядах рядом со входом в самолет.Номера мест путешественники смогут узнать только после прохождения онлайн-регистрации, которая открывается за 48 часов до времени вылета.Компания начала присваивать конкретные места в посадочных талонах всем пассажирам в 2015 году. До этого лоукостер применял свободную рассадку, когда пассажир при входе в салон мог занять любое свободное кресло, кроме мест в первых и аварийных рядах.20 июля Wizz Air анонсировал 17 новых рейсов из Украины в Италию до середины 2021 года. 31 августа Wizz Air отменил около 60 рейсов из-за запрета въезда иностранцев в Венгрию.