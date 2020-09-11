Летние Олимпийские игры в Токио в любом случае пройдут в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. За это выступают и Международный олимпийский комитет, и власти Японии.

Олимпийские игры состоятся независимо от коронавируса, сообщил в интервью AFP вице-президент Международного олимпийского комитета (МОК) Джон Коутс. Дата начала – 23 июля 2021 года.«Игры, которые покорили Covid-19», – так глава МОК назвал грядущую Олимпиаду.Главная тема Олимпиады в Токио – «Игры восстановления после опустошительного цунами». Это упоминание о катастрофическом землетрясении и цунами на северо-востоке Японии в 2011 году.Японские власти также выступает против переноса Олимпиады во второй раз. Страна уже вложила миллиарды долларов в подготовку к Олимпийским играм, и еще одна задержка снова увеличит расходы.Напомним, Олимпийские игры 2020 года пришлось отложить из-за пандемии коронавируса. Через год Игры в Токио проведут по упрощенному сценарию.