Задолженность населения за услуги по централизованному водоснабжению и водоотведению в Харькове по состоянию 1 августа составила 613,56 млн грн.

Как сообщил заместитель генерального директора - директор Департамента сбыта КП «Харьковводоканал» Тарас Грущак, во время карантина плата за услуги водоснабжения и водоотведения значительно снизилась. При этом предприятие продолжает выполнять свои обязанности - выполняются плановые и аварийно-восстановительные работы на сетях, и нужно ежедневно оплачивать затраты на получение горюче-смазочных материалов, химических реагентов и других необходимых материалов для ремонтов.В КП «Харьковводоканал» просят харьковчан оплатить предоставленные услуги. Сделать это можно онлайн - с помощью платежной системы одного из банков или QR-кода, размещенного на лицевой стороне квитанции предприятия, которая ежемесячно приходит абонентам.- Я хотел бы акцентировать внимание на том, что несвоевременная оплата и обращение нашего предприятия в суд о взыскании задолженности увеличивают финансовую нагрузку на абонента. Кроме задолженности за коммунальные услуги, по решению суда с него будут взысканы также судебные расходы, а в дальнейшем и расходы, связанные с исполнением решения суда о взыскании такой задолженности, - напомнил Тарас Грущак.На предприятии отметили, что по всем интересующим вопросам можно обращаться в колл-центр КП «Харьковводоканал» по тел.:, которые работают ежедневно, кроме воскресенья, с 8:00 до 21:00. Также информацию готовы предоставить в районных абонентских отделениях предприятия, телефоны которых указаны на официальном сайте КП «Харьковводоканал».