По состоянию на 11 сентября в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 9 454 случая заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 12 118 случаев заболевания COVID-19, из них 8 004 человека находятся под медицинским наблюдением, 3 853 пациента выздоровели, 261 - умерли.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 11 сентября в Украине зафиксировано 3 144 новых случая коронавирусного заболевания. Всего в Украине – 148 756 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 3 076 человек умерли, 67 005 - выздоровели.