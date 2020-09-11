Среди украинских абитуриентов самыми популярными в 2020 году оказались правовые, управленческие, гуманитарные и IT-специальности. Насколько они востребованы сегодня на рынке труда и на каких специалистов будут охотиться работодатели через пять лет, выяснял «Вечерний Харьков».

Приходится переучиваться

Куда податься филологу?

На первом месте – специалисты из IT-сферы

Будущее – за айтишниками и аграриями

Министерство образования Украины обнародовало самые популярные специальности будущих бакалавров, на которые в целом подано более миллиона электронных заявлений.Так, в топ-10 специальностей вошли:– право – 116689 заявлений;– менеджмент – 92147;– филология – 76708;– компьютерные науки – 63410;– среднее образование – 62676;– экономика – 50841;– инженерия программного обеспечения – 47038;– финансы, банковское дело и страхование – 46844;– психология – 43791;– маркетинг – 42379.Насколько эти специальности востребованы сегодня на рынке труда?По словам собственника харьковской рекрутинговой компании Profi-Consulting Натальи Климовой, востребованность профессий на рынке труда не всегда коррелирует с теми специальностями, по которым обучают в украинских вузах. Порой выпускники университетов, получив определенную специальность, не знают, где применить полученные знания. Зачастую им приходится переучиваться.– Допустим, человек получил строительное образование, потому что на эту специальность был меньше всего конкурс, или потому что отец и дед были строителями, а потом ему приходится переучиваться. Заканчивает IT-курсы или идет на курсы по маркетингу, к чему больше лежит душа и есть способности, – говорит Наталья Климова. – Куда пойти работать девчонке, получившей профессию психолога, социолога или филолога? Филология, кстати, занимает третью позицию в топ-10 востребованных у абитуриентов специальностей. А где работать по окончании вуза? В журналистике? Ну сколько же нужно стране журналистов? Тоже приходится перепрофилироваться.Допустим, филолог, который хорошо пишет, формулирует свои мысли, может пойти в PR-менеджеры, а если у него есть задатки аналитика – в маркетологи. При условии владения английским языком можно заниматься, например, продвижением каких-то продуктов на иностранный рынок.– У меня часто работают на парт-тайме выпускники вузов, которые занимаются SMM-продвижением моих обучающих проектов. Люди, имеющие филологическое образование и дополнительно обучившиеся на курсах – по маркетингу, копирайтингу, рекламе, SMM – могут реализовать себя в этих направлениях, – говорит Наталья Климова.Для тех же филологов, которым больше по душе не тексты, а общение с людьми, есть замечательная профессия – HR-менеджер, то есть менеджер по персоналу.– Этот специалист имеет очень богатый и разнообразный функционал. Он подбирает и адаптирует персонал, разрабатывает систему мотивации и строит систему обучения сотрудников, развивает бренд работодателя и внедряет оценку персоналу, управляет корпоративной культурой и мн. др. Постоянно развиваясь и обучаясь, HR-менеджер может стать одним из топов своей компании, войти в совет директоров, принимать стратегические и глобальные решения, – продолжает Наталья Климова. – В эту профессию после дополнительного обучения на курсах могут «прийти» также люди, имеющие хорошие базовые знания психологии, иностранных языков, инженерные, экономические.По словам эксперта, список самых востребованных профессий в Украине отличается от наиболее востребованных специальностей, которым отдали предпочтение абитуриенты в этом году.– Анализируя рынок вакансий, можно предположить, что и через пять лет самыми востребованными будут специалисты из IT-сферы. Требуются веб-дизайнеры, разработчики программного обеспечения, инженеры, аналитики – специализаций в данной сфере очень много. И я бы рекомендовала ребятам, у которых есть определенные склонности, задатки: математический склад ума, желание работать с цифрами, а не с людьми и т.д. – выбирать именно направление компьютерных наук и инженерии программного обеспечения. За ними – будущее, – считает Наталья Климова. – На втором месте по востребованности – специалисты по продаже с разным функционалом и уровнем должности. На третьем – PR-менеджеры, SMM-специалисты, маркетологи, аналитики; четвертое место занимают специалисты из бухгалтерско-экономического блока, потом уже - менеджеры по работе с персоналом, инженеры и дизайнеры, рабочие специальности и обсуживающий персонал.А вот юристами рынок труда на данный момент переполнен. Количество резюме соискателей намного превышает спрос работодателей.– Последний раз вакансия юриста была у нас в работе полгода назад, – говорит руководитель рекрутинговой компании. – Такие предложения появляются редко, а если и есть заявка на подбор юриста, то требования к нему предъявляются очень высокие.Кстати, в мировом рейтинге, по словам Натальи Климовой, наиболее востребованные профессии распределились приблизительно в том же порядке.– Отраслевые аналитики, специалисты, связанные с компьютерными технологиями, специализированные менеджеры по продаже, менеджеры высшего звена, креативные дизайнеры и дизайнеры в различных сферах, менеджеры по персоналу, тренеры, коучи, – перечисляет Наталья Климова.Собственно, исходя из востребованности вакансий на рынке труда и стоит выбирать специальность, по которой вы будете учиться в вузе, считает эксперт.– После IT достаточно востребованы такие области, как менеджмент, экономика и маркетинг. Это широкий спектр образования, получив которое, люди могут заниматься и финансами, и управлением, и РR-менеджментом, и маркетингом. Если сюда приплюсовать современные бизнес-знания, то по востребованности специалистов таких направлений можно поставить на второе место, – считает Наталья Климова.Через пять лет, по прогнозам эксперта, наиболее востребованными все также будут IT-специалисты. Перспективная профессия – дизайнер интерфейсов. Умение информативно использовать звуки, запахи, вкус, положение тела в пространстве через пять лет будут гораздо более важными навыками, чем навыки иллюстратора. Или, например, архитектор виртуальности – специалист, который превращает информационные системы в целые виртуальные миры со своими законами, способами взаимодействия, невозможными в реальности. Также будут востребованы сетевые юристы – люди, которые занимаются формированием нормативно-правового взаимодействия в сети, в том числе в виртуальных мирах, разрабатывают системы правовой защиты человека и собственности в интернете, и т.д. Стоит упомянуть и робототехнику – во всем мире сейчас заметна тенденция по замене человеческого труда роботизированным.– Весьма актуальными будут специалисты в агросфере и по-прежнему SMM-специалисты, маркетологи, аналитики и PR-менеджеры, – говорит Наталья Климова.