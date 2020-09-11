Среди украинских абитуриентов самыми популярными в 2020 году оказались правовые, управленческие, гуманитарные и IT-специальности. Насколько они востребованы сегодня на рынке труда и на каких специалистов будут охотиться работодатели через пять лет, выяснял «Вечерний Харьков».Министерство образования Украины обнародовало самые популярные специальности будущих бакалавров, на которые в целом подано более миллиона электронных заявлений.
Так, в топ-10 специальностей вошли:
– право – 116689 заявлений;
– менеджмент – 92147;
– филология – 76708;
– компьютерные науки – 63410;
– среднее образование – 62676;
– экономика – 50841;
– инженерия программного обеспечения – 47038;
– финансы, банковское дело и страхование – 46844;
– психология – 43791;
– маркетинг – 42379.
Насколько эти специальности востребованы сегодня на рынке труда?
Приходится переучиваться
По словам собственника харьковской рекрутинговой компании Profi-Consulting Натальи Климовой, востребованность профессий на рынке труда не всегда коррелирует с теми специальностями, по которым обучают в украинских вузах. Порой выпускники университетов, получив определенную специальность, не знают, где применить полученные знания. Зачастую им приходится переучиваться.
– Допустим, человек получил строительное образование, потому что на эту специальность был меньше всего конкурс, или потому что отец и дед были строителями, а потом ему приходится переучиваться. Заканчивает IT-курсы или идет на курсы по маркетингу, к чему больше лежит душа и есть способности, – говорит Наталья Климова. – Куда пойти работать девчонке, получившей профессию психолога, социолога или филолога? Филология, кстати, занимает третью позицию в топ-10 востребованных у абитуриентов специальностей. А где работать по окончании вуза? В журналистике? Ну сколько же нужно стране журналистов? Тоже приходится перепрофилироваться.
Куда податься филологу?
Допустим, филолог, который хорошо пишет, формулирует свои мысли, может пойти в PR-менеджеры, а если у него есть задатки аналитика – в маркетологи. При условии владения английским языком можно заниматься, например, продвижением каких-то продуктов на иностранный рынок.
– У меня часто работают на парт-тайме выпускники вузов, которые занимаются SMM-продвижением моих обучающих проектов. Люди, имеющие филологическое образование и дополнительно обучившиеся на курсах – по маркетингу, копирайтингу, рекламе, SMM – могут реализовать себя в этих направлениях, – говорит Наталья Климова.
Для тех же филологов, которым больше по душе не тексты, а общение с людьми, есть замечательная профессия – HR-менеджер, то есть менеджер по персоналу.
– Этот специалист имеет очень богатый и разнообразный функционал. Он подбирает и адаптирует персонал, разрабатывает систему мотивации и строит систему обучения сотрудников, развивает бренд работодателя и внедряет оценку персоналу, управляет корпоративной культурой и мн. др. Постоянно развиваясь и обучаясь, HR-менеджер может стать одним из топов своей компании, войти в совет директоров, принимать стратегические и глобальные решения, – продолжает Наталья Климова. – В эту профессию после дополнительного обучения на курсах могут «прийти» также люди, имеющие хорошие базовые знания психологии, иностранных языков, инженерные, экономические.
На первом месте – специалисты из IT-сферы
По словам эксперта, список самых востребованных профессий в Украине отличается от наиболее востребованных специальностей, которым отдали предпочтение абитуриенты в этом году.
– Анализируя рынок вакансий, можно предположить, что и через пять лет самыми востребованными будут специалисты из IT-сферы. Требуются веб-дизайнеры, разработчики программного обеспечения, инженеры, аналитики – специализаций в данной сфере очень много. И я бы рекомендовала ребятам, у которых есть определенные склонности, задатки: математический склад ума, желание работать с цифрами, а не с людьми и т.д. – выбирать именно направление компьютерных наук и инженерии программного обеспечения. За ними – будущее, – считает Наталья Климова. – На втором месте по востребованности – специалисты по продаже с разным функционалом и уровнем должности. На третьем – PR-менеджеры, SMM-специалисты, маркетологи, аналитики; четвертое место занимают специалисты из бухгалтерско-экономического блока, потом уже - менеджеры по работе с персоналом, инженеры и дизайнеры, рабочие специальности и обсуживающий персонал.
А вот юристами рынок труда на данный момент переполнен. Количество резюме соискателей намного превышает спрос работодателей.
– Последний раз вакансия юриста была у нас в работе полгода назад, – говорит руководитель рекрутинговой компании. – Такие предложения появляются редко, а если и есть заявка на подбор юриста, то требования к нему предъявляются очень высокие.
Кстати, в мировом рейтинге, по словам Натальи Климовой, наиболее востребованные профессии распределились приблизительно в том же порядке.
– Отраслевые аналитики, специалисты, связанные с компьютерными технологиями, специализированные менеджеры по продаже, менеджеры высшего звена, креативные дизайнеры и дизайнеры в различных сферах, менеджеры по персоналу, тренеры, коучи, – перечисляет Наталья Климова.
Будущее – за айтишниками и аграриями
Собственно, исходя из востребованности вакансий на рынке труда и стоит выбирать специальность, по которой вы будете учиться в вузе, считает эксперт.
– После IT достаточно востребованы такие области, как менеджмент, экономика и маркетинг. Это широкий спектр образования, получив которое, люди могут заниматься и финансами, и управлением, и РR-менеджментом, и маркетингом. Если сюда приплюсовать современные бизнес-знания, то по востребованности специалистов таких направлений можно поставить на второе место, – считает Наталья Климова.
Через пять лет, по прогнозам эксперта, наиболее востребованными все также будут IT-специалисты. Перспективная профессия – дизайнер интерфейсов. Умение информативно использовать звуки, запахи, вкус, положение тела в пространстве через пять лет будут гораздо более важными навыками, чем навыки иллюстратора. Или, например, архитектор виртуальности – специалист, который превращает информационные системы в целые виртуальные миры со своими законами, способами взаимодействия, невозможными в реальности. Также будут востребованы сетевые юристы – люди, которые занимаются формированием нормативно-правового взаимодействия в сети, в том числе в виртуальных мирах, разрабатывают системы правовой защиты человека и собственности в интернете, и т.д. Стоит упомянуть и робототехнику – во всем мире сейчас заметна тенденция по замене человеческого труда роботизированным.
– Весьма актуальными будут специалисты в агросфере и по-прежнему SMM-специалисты, маркетологи, аналитики и PR-менеджеры, – говорит Наталья Климова.