Украина заказала более 660 тысяч доз вакцины от гриппа. Препараты появятся в аптеках в конце октября, но покупать их нужно тогда, когда вы уже точно будет знать дату и время прививки.

Украина заказала 665 тысяч доз вакцины от гриппа на эпидемический сезон 2020–-2021 годов, сообщает Министерство охраны здоровья. Как объяснили Liga.net в Центре общественного здоровья, это количество вакцин, которое стопроцентно будет в аптеках Украины уже в конце октября.Между тем Минздрав планирует дополнительно закупить еще более 800 тысяч доз за деньги из бюджета, сообщил руководитель министр охраны здоровья Максим Степанов. Эти дозы будут предназначены для людей из групп профессионального риска – медиков и силовиков.Чтобы сделать прививку в условиях пандемии, сначала договоритесь по телефону или по интернету с семейным врачом – пусть назначат дату и время. Вакцинироваться приходите в маске и берите с собой антисептики. В медучреждении соблюдайте дистанцию.Вакцина имеет свои особенности хранения, которые невозможно продолжительное время соблюдать в домашних условиях, поэтому покупать ее надо, когда вы уже точно знаете дату и время прививки – желательно перед походом к врачу, чтобы она не лежала долго в холодильнике, говорят в ЦОС.