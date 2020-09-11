На днях я родила дочку. Но у меня такая работа, что сидеть дома с ребенком я не могу. Наш папа тоже «горит» на работе. Слышала, что декрет можно оформить на бабушку или дедушку малыша. Если это правда, то как это сделать? Нина

Как разъяснили в Министерстве юстиции Украины, в декретный отпуск по уходу за ребенком может пойти не только мама, но и папа, дедушка или бабушка. Для этого нужно предоставить работодателю пакет документов – он не имеет законного права отказать в оформлении.– Папа, бабушка или дедушка малыша также имеют право уйти в отпуск по уходу за ребенком до трех лет. За свой счет предприятие может предоставить частично оплачиваемый отпуск и отпуск без сохранения заработной платы большей продолжительности. На период такого отпуска за работником сохраняется его место работы, – сообщили в ведомстве.При этом работодатель не имеет права отказать в оформлении декрета мужу, бабушке или дедушке.Для оформления декрета нужно подать работодателю заявление на отпуск и копию свидетельства о рождении ребенка. Если в декрет уходит папа, работодатель дополнительно может попросить справку с места работы мамы о том, что она не ушла в отпуск и не получает помощь.– Мама может прекратить свой отпуск и выйти на работу, а оставшееся время имеет право использовать папа. Для оформления отпуска папе понадобится заявление, копия свидетельства о рождении ребенка и справка о том, что мама малыша вернулась на работу, – добавили в министерстве.Кстати, родители младенцев имеют право на помощь при рождении ребенка в размере 41 280 гривен.– Советуем оформлять выплаты на того из родителей, кто идет в декрет. Государство на протяжении трех лет платит единый взнос за получателя такой помощи. Таким образом, период отпуска засчитывается маме или папе в страховой стаж, – отметили в Минюсте.