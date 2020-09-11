В Украине вводятся новые размеры штрафов за нарушение правил рыбалки и нанесение вреда среде обитания биоресурсов. Штрафы за браконьерскую рыбалку не менялись с 2003 года. Максимальный штраф сегодня – 170 грн.

В 2020 году в Украине действуют штрафы, утвержденные еще в 2003 году. Например, нарушение правил рыбалки карается штрафом от двух до десяти необлагаемых налогом минимумов (сейчас это 17 грн), сообщает Liga.net со ссылкой на главу Государственной экологической инспекции Андрея Малеваного.По его словам, комитет Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования рассмотрел законопроект, в котором утверждаются новые размеры штрафов за браконьерскую рыбалку.– Сейчас проект готовится ко второму чтению, рассматриваются последние правки, – уточнил глава Госэкоинспекции.Согласно законопроекту штраф за нарушение правил рыбной ловли повышается до 680–2550 грн. Штраф за использование запрещенных снастей, сокрытие размера улова и другие грубые нарушения составит от 3400 до 8500 грн, за нарушение требований относительно охраны краснокнижных видов – 1700–3400 грн, за превышение установленных лимитов вылова – 1700–5100 грн, за загрязнение водоема – 1700–3400 грн.– Уверен, что приближение размеров штрафов к современными реалиям заставит нарушителей сначала хорошо взвесить риски и выгоды от своей преступной деятельности, – отметил Андрей МалеваныйНапомним, законопроект о повышении ответственности за незаконный вылов рыбы и нанесению вреда водным экосистемам внесен в Верховную Раду 23 июля.