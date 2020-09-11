Я ухаживаю за тетей. Она инвалид с детства I группы. Слышала, что людям с инвалидностью с детства повысили надбавки на уход. Скажите, какую сумму теперь составляет эта помощь? Марина

Действительно, 2 сентября депутаты проголосовали за повышение вдвое надбавки на уход людям с инвалидностью с детства. Это связано с тем, что уровень цен и зарплат стал выше, а следовательно, людям с инвалидностью не хватает денег на приобретение лекарств.Надбавки на уход будут такими:– людям с инвалидностью с детства подгруппы А I группы – от 75% до 150% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность;– людям с инвалидностью с детства подгруппы Б I группы – от 50% до 100%;– одиноким людям с инвалидностью с детства II и III групп, которые по заключению врачебно-консультативной комиссии лечебно-профилактического учреждения нуждаются в постоянном постороннем уходе, – от 15% до 75%.С 1 июля 2020 года прожиточный минимум для нетрудоспособных граждан составляет 1712 гривен. С 1 декабря 2020 года он вырастет до 1769 гривен.