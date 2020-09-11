С 1 сентября выросла минимальная зарплата. Скажите, как в связи с этим изменится пенсия? Стоит ли мне ждать повышения выплат, если сейчас моя пенсия составляет 2700 гривен и я продолжаю работать? Вита Сергеевна

После повышения с 1 сентября минимальной зарплаты в Украине с 4723 до 5000 грн минимальный размер пенсии по возрасту также увеличится, сообщили в Пенсионном фонде Украины.Кого из пенсионеров коснется повышение?Повышение минимальной зарплаты является основанием для увеличения минимального размера пенсии по возрасту для неработающих пенсионеров, достигших возраста 65 лет и имеющих страховой стаж 35 лет (для мужчин) и 30 лет (для женщин). Минимальный размер пенсии для пенсионеров, которые имеют полный страховой стаж, вырастет с 1889,20 грн (4723 грн х 40%) до 2000 грн (5000 грн х 40%). Повышенные пенсии они начнут получать с сентября.Что касается работающих пенсионеров, то перерасчет пенсий этой категории лиц будет осуществляться лишь при условии увольнения с работы или прекращения предпринимательской деятельности.Сейчас средний размер пенсионных выплат в Украине равен 3393,54 грн. Но чаще всего (это касается 45,9% пенсионеров) размер пенсии находился в пределах от 2001 до 3000 гривен. Пенсии в размере до 2000 гривен получали 17% украинских пенсионеров.