«Каждому – свое». Астрологи выдали очередную порцию рекомендаций всем, кто родился под этим звездным небом.

Вы будете видеть и слышать только то, что хотели бы. Это, конечно, здорово, но лучше все-таки вернуться в реальный мир. Завтра постарайтесь защищать свои интересы как можно более активно. Не помешает.Лучший способ отдохнуть от тяжких последствий умственного труда — заняться физическим. Завтра вас будут ограничивать лишь те пределы, которые вы сами себе установите. Открываются новые возможности.Вы должны твердо представлять, что хотите получить в результате своих трудов. Завтра постарайтесь прожить день без резких движений, не надрывайтесь. Побалуйте себя чем-нибудь успокаивающе-расслабляющим.Давать объяснения стоит лишь тогда, когда их есть кому слушать. Если же вас слушать не желают — не объясняйте, просто поступайте как считаете нужным. Либо подождите до завтра.Меж реальностью и тем, что вы себе представляете, принципиальной разницы нет, однако ситуация не так опасна, как вы думаете. Завтра можете узнать из разговоров с окружающими много интересного о себе.Сейчас особенно тяжело признавать свои ошибки, так что постарайтесь их не совершать. Завтра важна будет ваша профессиональная активность, однако постарайтесь не слишком перенапрягаться.Достаточно прислушаться к голосу своей интуиции, чтобы с большой степенью точности определить, правы вы или нет. Завтра вы будете чувствовать себя непринужденно в любой компании. День будет удачен для переговоров.Сотрудничество с кем бы то ни было будет непростой задачей. Однако плохой мир все-таки лучше доброй войны, придется потерпеть. Завтра на горизонте могут появиться тучи, однако до вас дойти не должны.От того, насколько хорошо собеседник вас поймет, зависит довольно многое. Постарайтесь не напортачить. Завтра на чашу весов могут лечь ваши отношения с кем-то. Просчитайте все варианты.Вы можете продемонстрировать свои многочисленные достоинства в выгодном свете. Грех не воспользоваться такой возможностью. Завтра захочется одновременно и пуститься в авантюру, и обеспечить надежные тылы.Вы слишком крепко вцепились в то, чем обладаете. Никто не собирается у вас ничего отнимать, а занятые руки могут помешать получить нечто лучшее. Завтра рекомендуется побольше смеяться. День будет скучным.Вы будете в наилучшей форме. Окружающие с замиранием сердца будут ждать каждого вашего шага. Завтра будете склонны делать из мухи слона. Это неразумно. Возьмите себя в руки и включите логику.