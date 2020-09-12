«Каждому – свое». Астрологи выдали очередную порцию рекомендаций всем, кто родился под этим звездным небом.Овен (21.03–20.04)
Вы будете видеть и слышать только то, что хотели бы. Это, конечно, здорово, но лучше все-таки вернуться в реальный мир. Завтра постарайтесь защищать свои интересы как можно более активно. Не помешает.
Телец (21.04–20.05)
Лучший способ отдохнуть от тяжких последствий умственного труда — заняться физическим. Завтра вас будут ограничивать лишь те пределы, которые вы сами себе установите. Открываются новые возможности.
Близнецы (21.05–21.06)
Вы должны твердо представлять, что хотите получить в результате своих трудов. Завтра постарайтесь прожить день без резких движений, не надрывайтесь. Побалуйте себя чем-нибудь успокаивающе-расслабляющим.
Рак (22.06–22.07)
Давать объяснения стоит лишь тогда, когда их есть кому слушать. Если же вас слушать не желают — не объясняйте, просто поступайте как считаете нужным. Либо подождите до завтра.
Лев (23.07–23.08)
Меж реальностью и тем, что вы себе представляете, принципиальной разницы нет, однако ситуация не так опасна, как вы думаете. Завтра можете узнать из разговоров с окружающими много интересного о себе.
Дева (24.08–23.09)
Сейчас особенно тяжело признавать свои ошибки, так что постарайтесь их не совершать. Завтра важна будет ваша профессиональная активность, однако постарайтесь не слишком перенапрягаться.
Весы (24.09–23.10)
Достаточно прислушаться к голосу своей интуиции, чтобы с большой степенью точности определить, правы вы или нет. Завтра вы будете чувствовать себя непринужденно в любой компании. День будет удачен для переговоров.
Скорпион (24.10–22.11)
Сотрудничество с кем бы то ни было будет непростой задачей. Однако плохой мир все-таки лучше доброй войны, придется потерпеть. Завтра на горизонте могут появиться тучи, однако до вас дойти не должны.
Стрелец (23.11–21.12)
От того, насколько хорошо собеседник вас поймет, зависит довольно многое. Постарайтесь не напортачить. Завтра на чашу весов могут лечь ваши отношения с кем-то. Просчитайте все варианты.
Козерог (22.12–20.01)
Вы можете продемонстрировать свои многочисленные достоинства в выгодном свете. Грех не воспользоваться такой возможностью. Завтра захочется одновременно и пуститься в авантюру, и обеспечить надежные тылы.
Водолей (21.01–20.02)
Вы слишком крепко вцепились в то, чем обладаете. Никто не собирается у вас ничего отнимать, а занятые руки могут помешать получить нечто лучшее. Завтра рекомендуется побольше смеяться. День будет скучным.
Рыбы (21.02–20.03)
Вы будете в наилучшей форме. Окружающие с замиранием сердца будут ждать каждого вашего шага. Завтра будете склонны делать из мухи слона. Это неразумно. Возьмите себя в руки и включите логику.