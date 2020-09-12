В трех работах исполняющего обязанности министра образования и науки Сергея Шкарлета выявили плагиат. Соответствующее решение 11 сентября было объявлено на заседании Комитета по вопросам этики Национального агентства по обеспечению качества высшего образования (НАОКВО).

Об этом сообщает Лига.net.- Вынуждены констатировать плагиат в трех работах. Представим это в нашем заключении. И есть соответствующая таблица, указывающая на некорректные ссылки с признаками академического плагиата, - отметил председатель комиссии Сергей Квит.Отмечается, что комиссия предоставила отрывки работ Шкарлета трем независимым экспертам: профессору этики и права, лицензированному адвокату в США Кристину Мориарти, международном чешском эксперту Томашу Фольтинеку и польскому эксперту Кшиштофу Гутовскому, эксперту по вопросам пиратства и плагиата, который является членом Окружного суда в Варшаве. Все трое признали, что в научном наследии и.о. министра образования и науки есть плагиат.На заседание комитета НАОКВО Шкарлет не пришел, однако прислал своего адвоката. Тот пытался заявить отвод председателю Сергею Квиту, мотивируя его неприязненным отношением, который он якобы имеет к Шкарлету.НАОКВО обещает обнародовать результаты проверки на своем сайте.Напомним, исследования показали, что почти 90% диссертации Шкарлета - плагиат.Ранее сообщалось, что Кабмин расследует возможный плагиат Шкарлета. Расследование инициировал сам Сергей Шкарлет, утверждает Денис Шмыгаль и добавляет, что про плагиат нужно говорить, когда есть доказательства.Сергей Шкарлет - доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины. Руководит Черниговским национальным технологическим университетом с 2010 года. В 2013 году экс-министр образования и науки Дмитрий Табачник вручил Шкарлету нагрудный знак и удостоверение Заслуженный деятель науки и техники Украины.