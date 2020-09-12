В городских опорных больницах №13 и №17 все места для пациентов с коронавирусом заполнены, сообщила заместитель городского головы Светлана Горбунова-Рубан.

По словам вице-мэра, в обеих больницах уже поставили дополнительные кровати: в больнице №17 по состоянию на 9 сентября заполнены 128 мест из 120-ти, в больнице №13 – 143.В понедельник, 14 сентября, для приема инфицированных планируют открыть хирургический корпус больницы №25. Там создадут 180 новых койко-мест, в больнице №18 - 50 мест, а в больнице №17 – 60.