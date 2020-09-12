На дворе сентябрь, а в Харькове, к немалому удивлению горожан, опять зацвели каштаны. Белые цветки появились на деревьях на фоне желтых пожухлых листьев. Повторное цветение древесных растений специалисты называют аномалией и говорят, что ничего хорошего растениям оно не несет.

Как говорится, каждому овощу – свое время, и деревья, которые радуют глаз своими цветками весной или летом, осенью цвести не должны.– Цветущие в сентябре каштаны – аномалия, – говорит директор ботанического сада Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина Александр Алехин. – Растения закладывают цветочные почки в конце лета – начале осени и готовятся к зиме. Однако в их развитие вклиниваются провоцирующие факторы, например, жара и длительная засуха – как раз то, что происходит у нас сейчас. И вместо того чтобы раскрыться будущей весной, почки просыпаются преждевременно.По словам специалиста, у растения есть два периода покоя.– Один – физиологический (глубокий), вызванный определенными веществами, задерживающими развитие растения. Такие вещества недолговечны и через определенный период, с наступлением холодов, разрушаются. К этому времени растения уже переходят в состояние так называемого вынужденного покоя. Вынужденного, потому что на улице холодно, мороз, короткий световой день, – объясняет Александр Алехин. – До наступления холодов растения уже заложили цветочные почки и им осталось только дождаться весны, чтобы расцвести. Но засуха, высокая температура разрушают вещества, которые ингибируют развитие растений, еще до их перехода в состояние вынужденного покоя. Соответственно, они начинают трогаться в рост, когда физиологический покой был нарушен, а вынужденный еще не наступил. Происходит повторное цветение – раскрываются почки, которые должны были проснуться весной и дать нормальное полноценное цветение.Поспешившие раскрыться почки весной уже не зацветут.– Зацветут лишь те, что не тронулись в рост, – продолжает Александр Алехин. – Так что можно умиляться повторному цветению каштанов, но ничего хорошего для растений в этом нет. Весеннее цветение у них будет более скудным, нежели в нормальных условиях.Помимо каштанов, путают времена года и другие деревья, которые закладывают почки в середине и в конце лета – яблони, вишни, боярышники, магнолии и другие. При этом специалист отмечает, что, несмотря на природные катаклизмы, аномальные погодные условия и серьезные сбои в развитии, растения все равно выживают – благодаря так называемым системам надежности.– Они все равно сохраняют какие-то почки про запас. И в следующем году цветение пусть не такое буйное, но все равно наступит. И даже если не вовремя раскрылись все почки, растение не погибнет. Да, допустим, оно не будет цвести в следующем году, но зацветет через год, через пять, – уверяет Александр Алехин. – Эти системы надежности и позволяют нам с вами видеть растения реликтового периода, которые существовали еще в те времена, когда по Земле ходили мамонты. Те же гинкго билоба и метасеквойя глиптостробовидная, которые росли на планете 65–90 миллионов лет назад, дожили до сегодняшнего дня и практически не изменились.Кстати, эти уникальные растения тоже есть в Харьковском ботаническом саду.