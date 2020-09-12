Четвертый международный кинофестиваль Kharkiv MeetDocs откроет один из ключевых фильмов года – драма «Атлантида». Ленту представят режиссер, продюсер и оператор фильма Валентин Васянович и исполнители главных ролей.

Фильм помогает осмыслить события

В широкий прокат лента выйдет 5 ноября

В четвертый раз

Показ состоится 29 октября в Театрально-концертном центре (бывший малый зал «Схід Opera») в рамках офлайн-части кинофестиваля, который пройдет с 29 по 31 октября. Просмотру будет предшествовать торжественная церемония.Это уникальная возможность для харьковчан увидеть на большом экране киноленту, получившую историческую для Украины победу — главный приз в секции «Горизонты» 76-го Венецианского международного кинофестиваля.«Атлантида» переносит зрителей в недалекое будущее — 2025 год. После победы Украины в войне с Россией оккупированный Донбасс возвращен в состав государства, но его территории признаны непригодными для проживания. Однако на фоне запустения рождается новая любовь.Все роли в фильме сыграли непрофессиональные актеры — бывший разведчик, волонтер благотворительного фонда «Повернись живим» Андрей Рымарук, парамедик Людмила Билека и доброволец Василий Антоняк.– С 2018 года на нашем документальном кинофестивале существует секция игровых фильмов MeetNonDocs. Эти кинокартины хорошо воспринимают зрители, но главное — это также картины-документы, созданные на реальных событиях, где в основу положены тяжелые и трагические страницы современной украинской истории – война на территории Донбасса, оккупация Крыма и тому подобное, – говорит директор кинофестиваля Kharkiv MeetDocs Евгения Кригсхайм. – Именно поэтому мы и показываем „Атлантиду“ — сверхважный фильм, который помогает осмыслить трагические события на востоке страны, всего лишь в нескольких сотнях километров от Харькова.В день показа фильма Валентин Васянович примет участие в короткой сессии Q&A, то есть в формате «вопрос-ответ». Также состоится встреча с харьковскими кинематографистами и студентами профильных учебных заведений. Автор фильма расскажет о своем опыте в кино, о том, как ему удается выступать сразу в нескольких ролях во время работы над картиной – режиссера, оператора-постановщика, сценариста, продюсера. Также Валентин Васянович поделится историей создания своих ключевых кинолент – «Атлантида», «Уровень Черного», «Сумерки» и «Племя» (оператор-постановщик и сопродюсер фильма).«Атлантида» выйдет в широкий прокат 5 ноября. Фильм получил главную награду секции «Горизонты» 76-го Венецианского кинофестиваля, а также был представлен в программе Contemporary World Cinema Международного кинофестиваля в Торонто. Среди фестивальных достижений «Атлантиды» — Гран-при международных кинофестивалей Les Arcs Film Festival (Франция), Tromsø International Film Festival (Норвегия), «Листапад» (Беларусь) и Ficunam (Мексика), специальный приз жюри международного кинофестиваля в Токио (Япония), премия за лучшую операторскую работу на международном кинофестивале в Севилье (Испания).Kharkiv MeetDocs Eastern Ukrainian Film Festival является крупнейшим кинофорумом Восточной Украины. Это международный кинофестиваль документальных и художественных фильмов, который фокусируется на культуре, проблемах и повседневной жизни восточных областей нашей страны.В 2020-м Kharkiv MeetDocs состоится уже в четвертый раз. Кинофестиваль будет проходить в смешанном формате – онлайн и офлайн. Онлайн-часть пройдет с 26 по 29 октября, офлайн — с 29 по 31 октября в Харькове.Впервые при поддержке Украинского культурного фонда онлайн состоится Национальный конкурс полнометражных документальных фильмов, произведенных в Украине или в копродукции (т.е. путем совместного производства).