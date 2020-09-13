Потребительские цены в Украине в августе 2020 года снизились на 0,2% после снижения на 0,6% в июле. В годовом исчислении – за январь-август 2020 года по сравнению с январем-августом 2019-го – индекс потребительских цен вырос на 2,5%.

Базовая инфляция в августе по сравнению с июлем составила 0,1%, с начала года – 1,5%, сообщила Государственная служба статистики.На потребительском рынке в августе цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 1,5%. Больше всего (на 13,5% и 8,4%) подешевели овощи и фрукты. На 0,9–0,6% снизились цены на кисломолочную продукцию, безалкогольные напитки, продукты переработки зерновых, макаронные изделия, сахар. В то же время на 3,4–0,9% подорожали яйца, рис, мясо и мясопродукты, подсолнечное масло.Цены на алкогольные напитки и табачные изделия, по данным Госстата, выросли на 0,5%. Это связано с подорожанием табачных изделий на 1,2%, отметили в ведомстве.Одежда и обувь подешевели на 3%, в том числе обувь – на 4%, одежда – на 2,3%.Рост тарифов на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 5,7% произошел в основном за счет повышения цен на природный газ на 37,7%.Цены на транспорт выросли на 1,2% в первую очередь за счет подорожания топлива и масел на 2,8%, автомобилей – на 2,4%, констатируют в Госслужбе статистики.