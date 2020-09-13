Несмотря на то что начало сентября в этом году выдалось по-летнему теплым, осень постепенно входит в свои права, напоминая по утрам и вечерам, что холода не за горами. Что ж, значит, пора купить колготки.

Основа всех колготок – полиамидная нить. Но дорогие, качественные изделия делаются из обработанного полиамида, а дешевые – из необработанного, который часто вызывает аллергические реакции кожи. Еще в состав колгот входит эластан (или лайкра) – это своего рода каучуковая резинка, которая придает изделию эластичность и предохраняет от растягивания и деформации. При покупке необходимо обращать внимание на содержание лайкры. Если ее в составе окажется меньше 8%, колготки не будут облегать ноги, а напротив, обвиснут и соберутся складками на щиколотках.Часто в состав дорогих теплых колготок добавляют хлопок или шерсть, а дешевых – акрил (искусственную шерсть), который хорошо сохраняет тепло, но быстро скатывается и теряет вид.Размерные сетки построены по двум принципам: «Объем бедер + рост», «Рост + вес». Если используется система «Рост + вес», то выбирайте зону на диаграмме, куда попадает точка в координатной системе, соответствующая вашим параметрам. Европейские производители применяют обобщенную маркировку размеров – S, M, L, XL. Для определения реального размера пользуйтесь таблицей на упаковке. Если сомневаетесь, лучше возьмите больший размер, даже если вы о себе лучшего мнения. Слишком маленькие колготки быстрее порвутся. Что касается безразмерных моделей, от их покупки лучше воздержаться.Если вы предпочитаете юбки и брюки на бедрах, не покупайте колготки со стандартным поясом. Такое изделие принесет множество неудобств и все время будет выглядывать из-под линии талии. Ваш выбор – колготки с заниженной талией. У стандартных же моделей пояс должен быть не менее четырех сантиметров. Такие колготки плотно сидят на талии и скручиваются.Обратите внимание на швы. Они бывают двух видов – плоские и круглые. Плоские швы чаще встречаются на дорогих качественных моделях. Модели с плоскими швами вполне подойдут для ежедневного использования. Круглый шов не очень удобен: он может натирать кожу, оставлять на ней следы. К тому же колготки с круглым швом не наденешь под обтягивающую одежду и одежду из тонких тканей – шов отчетливо виден. Круглый шов признак дешевой низкокачественной продукции. Очень хорошо, но дорого, если колготки бесшовные. Они обозначаются как Seamiess.«Den» – это маркировка, обозначающая плотность пряжи. Чем выше цифра в den, тем нить толще. Элитные колготки имеют плотность 6–10 den. Их используют в летнем или вечернем наряде. Они самые тонкие, создают эффект легкого загара и практически не видны на ноге. Очень красивы, но, к сожалению, быстро выходят из строя. Немного плотнее колготки 15–20 den. Деловой костюм и теплое время года – идеальное сочетание для таких колготок. Весной и осенью более практичны 30–60 den, для зимних холодов подойдут 70–200 den.Важная деталь: приятный и стойкий аромат колготок – неотъемлемая характеристика фирменной продукции, его подделка не доступна мелким фальсификаторам. Кроме того, приятный запах подтверждает наличие антибактериальной обработки.