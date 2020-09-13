Объем денежных переводов трудовых мигрантов в Украину в июле 2020 года составил 922 миллиона долларов, что на 13,5% меньше, чем в июле 2019 года (1,07 млрд долл.), и на 7,2% меньше, чем в докарантинном феврале 2020 года (994 млн долл.).

По данным Национального банка Украины, по итогам семи месяцев 2020 года объем частных денежных переводов в страну сократился на 5,3% – до 6,29 млрд долл. против аналогичного прошлогоднего периода (6,64 млрд долл).В своей статистике Нацбанк учитывает как официальные, так и неформальные каналы поступления денег в Украину.За семь месяцев через банки в Украину перевели 2,57 млрд долл. (40,9% общего количества переводов), через неформальные каналы – 2,27 млрд долл. (36,1%) и через международные платежные системы – 1,45 млрд долл. (23%).По данным Всемирного банка, в 2019 году заробитчане перевели в Украину рекордные 15,8 млрд долл. По данным Нацбанка, эта цифра значительно ниже – 12 млрд долл. Сумма денежных переводов частных лиц за первое полугодие 2020-го составила 5,3 млрд долл, что на 3,8% меньше, чем за такой же период 2019 года.