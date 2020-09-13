«Мріяти містом: в пошуках П’ятого Харкова» — 18 сентября в 19.00 харьковчан приглашают в сад Литературного музея на ул. Багалия, 6 на первое событие нового лекционно-дискуссионного цикла.

Как влиять на развитие города

Дискуссия начнется с Шевелева

Город формируют разные люди

«Пятый Харьков» объединит людей

Где узнать о проекте

Участие в первой встрече примут писатель и общественный деятель Сергей Жадан, куратор и арт-критик Борис Филоненко и литературовед, директорка Института критики профессор Тамара Гундорова, сообщает Bagels&Letters. Речь пойдет о разных образах и сущностях Харькова, которые часто входят в конфликт между собой, его образах и ориентирах. В основе разговора — четыре образа Харькова, сформированные в свое время профессором Юрием Шевелевым.А 19 сентября в 19.00 в литмузее один из известных современных исследователей гуманитарного цикла Тамара Гундорова прочитает лекцию «Вітер зі сходу: орієнталізм Миколи Хвильового», в которой будет говорить как о «западничестве» Хвылевого, так и о его концепции «азиатского ренессанса» и роли в нем Харькова. Вход на оба события – бесплатный.Проект «Пятый Харьков», основанный в 2016 году Сергеем Жаданом, Ярославом Маркевичем, Литмузеем и Bagels&Letters, возвращается — в этот раз в виде лекционно-дискуссионной программы. Его цель — дать городу возможность поговорить о себе: поставить неудобные вопросы и попробовать сообща найти ответы.На протяжении нового сезона речь пойдет, в частности, о стратегии и образе Харькова, его множественных идентичностях, использовании публичного пространства, особенностях харьковской политической элиты, влиятельных и невидимых сообществах, политике памяти и других важных вещах, которые определяют современный город. Организаторы также хотят сформировать своего рода экспертный круг из представителей разных инициатив и институций, которые создают этот город, поэтому приглашают их присоединиться к дискуссии.– «Пятый Харьков» — это о будущем. Будущем, которое формируется уже сегодня. Каким будет этот город? Какой у него образ? Есть ли у него в целом стратегия? — спрашивает Сергей Жадан в своеобразном манифесте проекта. — Нам хочется попробовать сообща очертить возможные варианты развития Харькова, свои возможности влиять на это развитие, очертить не просто причастность к этому городу, но и свою за него ответственность.Если в первом сезоне основными спикерами были литераторы из других городов – Оксана Забужко, Юрий Андрухович, Андрей Курков и другие, – то в этот раз ими станут преимущественно исследователи гуманитарного цикла, урбанисты, общественные активисты. Большинство — из Харькова. Однако будут и приглашенные гости — такие, как участница первой дискуссии профессор Тамара Гундорова. Она является экспертом в постколониальной и гендерной критике, теории литературы, литературном модернизме и постмодернизме, популярной литературе и киче.– Юрий Шевелев — личность сложная, как и сам двадцатый век. Он едва ли не самый последовательный борец с украинским провинциализмом, блестящий эссеист, ироник и театрал, а также человек аисторичный, как он сам себя называл. Он творит свои маски и ипостаси (Шевелев — Шерех — Гр. Шевчук), чтобы ускользать от истории. В то же время история затягивает его, заставляет выбирать и идти на компромиссы. Шевелев – в некотором роде протеический украинский интеллектуал, Фауст двадцатого века, — очерчивает толчок к дискуссии Тамара Гундорова.Соорганизатор проекта Иванна Скиба-Якубова обещает: на следующих дискуссиях встретятся люди со значительно большими идеологическими и эстетическими разногласиями.– Этот город, к счастью, формируют очень разные люди с разным видением мира, – говорит она. – И наша задача — разорвать комфортные пузыри, в которых мы все изолированы, чтобы увидеть друг друга и сообща творить город, удобный для всех.По словам соорганизатора «Пятого Харькова» Татьяны Пилипчук, проект должен развиваться и как исследовательский.– Мы надеемся на развитие в будущем совместных исследовательских проектов с ХНУ им. В.Н. Каразина и другими вузами, потому что во многих вопросах истории, культурной антропологии, других социально-гуманитарных наук у нас — белое пятно, – считает Татьяна Пилипчук.Куратор программы, историк Ирина Мацевко считает, что «Пятый Харьков» должен стать одной из отправных точек для поиска новых идентичностей и образов города, площадкой для долгого, глубокого и не всегда приятного разговора о том, каким есть город сегодня, как он работает со своим прошлым и имеет ли образ будущего.– «Пятый Харьков» объединит вокруг себя людей, которые чувствуют свою ответственность за этот город и с ним связывают судьбу своих детей, бизнеса, научных исследований культурных проектов, в конце концов — собственной комфортной старости, – убежден один из инициаторов проекта, бизнесмен и общественный деятель Ярослав Маркевич. – Исследовательская часть программы станет основанием для совместных проектов и альтернативной презентации Харькова в Украине и в мире.Следить за анонсами «Пятого Харькова» можно на страницах проекта в «Фейсбуке» и «Инстаграме», а также на страницах партнеров — литмузея и Bagels&Letters. Вход на все мероприятия – свободный и бесплатный; программа может быть изменена из-за карантинных ограничений.