Маску в общественных местах носит подавляющее большинство украинцев, а верят в опасность Covid-19 только 16%.

Большая часть украинцев (72%) постоянно носит маски в общественных местах, при этом чуть больше половины (58%) считают, что Covid-19 не угрожает или почти не угрожает им лично. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы Рейтинг.14% опрошенных сказали, что воспринимают эпидемию коронавируса как серьезную угрозу, 2% допускают, что Covid-19 может угрожать их здоровью, еще 26% с ответом не определились.Остальные респонденты не считают, что коронавирус может коснуться их лично.Больше всего склонны верить, что коронавирус представляет серьезную опасность люди старше 50 лет, а меньше всего — молодежь и жители юга Украины.При этом только 6% украинцев сказали, что вообще не носят маски в общественных местах. Пятая часть опрошенных заявила, что использует маски время от времени, а 72% респондентов носят их постоянно.Самыми недисциплинированными в вопросе ношения масок оказались жители южных областей страны, более законопослушными — жители центральных регионов, а также люди старшего поколения и женщины.В опросе приняли участие 2472 украинца в возрасте 16 лет и старше. Статистическая погрешность составляет не более 2% при уровне доверия 95%.