В результате нападения охраны парка Шевченко у юноши компрессионный перелом позвоночника.

Кандидат на пост городского головы Харькова от Блока Светличной Игорь Черняк заявил о том, что будет бесплатно защищать студент, который пострадал в результате конфликта с охраной парка Шевченко. Как стало известно, парень получил компрессионный перелом позвоночника.«Уверен, что подобное не может остаться безнаказанным, а виновные - должны получить реальный срок. Это - моя гражданская позиция.Именно потому, адвокатское объединение “ACF Partners”, как всегда в подобных случаях на условиях “pro bono”, то есть - абсолютно бесплатно, будет оказывать потерпевшим правовую помощь в полном объеме. И мы обязательно добьемся восстановления справедливости! Бить людей нельзя - это аксиома здорового общества!И я не хочу, чтобы мои дети росли в городе, где можно среди белого дня в центральном парке абсолютно безнаказанно избивать людей!Так что да - это дело принципа, где мы будем идти до конца! И этот конец может быть только одним - те, кто применял силу должны оказаться за решеткой! Кто бы за ними не стоял, и кто бы их не покрывал!», - сообщил Черняк.