Тело мужчины обнаружили пожарные в сгоревшей квартире.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, 11 сентября в 15:33 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в поселке Южное Харьковской области.Прибывшие на место пожара спасатели обнаружили, что в одной из жилых комнат горели домашние вещи и кровать, на которой находилось тело хозяина 1942 года рождения."Мужчина по состоянию здоровья не мог самостоятельно передвигаться, задохнулся дымом еще до приезда пожарных", - сообщили в службе по чрезвычайным ситуациям.По предварительным данным причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.