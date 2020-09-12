Об этом сообщает КП "Харьковводоканал".

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:ул. Семинарская, 26, ул. Пятисотницкая, 22, ул. Болгарская, 14 (п. №2, стояк), ул. Полтавский Шлях, 33 (п. №1, стояк), пр. Ново-Баварский, 103 (п. №4)ул. Библика, 1-а (п. №1-2)ул. Героев Труда, 4-г (п. №4, стояк), 12 (п. №12, стояк), ул. Астрономическая, 35-и (стояк)ул. Гвардейцев Широнинцев, 79-б (п. №6, стояк) до 17:00 12.09.20 г.; ул. Гвардейцев Широнинцев, 14 (п. №4, стояк), пр. Тракторостроителей, 83-в (п. №8, стояк), ул. Валентиновская, 27 (стояк), ул. Владислава Зубенко, 17-а (п. №2), ул. Академика Павлова, 132-вул. Велозаводская, 36, 38ул. Квиткинская (ч/с), пр. Гагарина, 174 (кор. №4, стояк), пр. Гагарина, 180 (кор. №2, п. №3, стояк)ул. Танкопия, 6 (п. №4, стояк) до 20:00 12.09.20 г.; пр. Гагарина, 39 (п. №2)ул. Ашхабадская, 10 (п. №1), ул. Беркоса, 28-а (п. №8, стояк)ул. Сумская, 47 (п. №1, стояк), пр. Победы, 62-б (п. №4), пр. Победы, 68-г (п. №1-3)