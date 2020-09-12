От полученных травм 60-летний мужчина погиб.

Вечером, 11 сентября, на улице Клочковская, автомобиль «BMW» под управлением 30-летнего водителя на регулируемом пешеходном переходе сбил 60-летнего мужчину. От полученных телесных повреждений мужчина погиб.На данный момент следователями решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства аварии устанавливаются.