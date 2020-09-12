Пожарные оперативно ликвидировали возгорание лесной подстилки леса в Купянском районе.

Как сообщили в ГСЧС, 11 сентября в 15:33 на номер «101» поступила информация о пожаре на территории Купянского лесхоза. Горела лесная хвойная подстилка вблизи поселка Ковшаровка Купянского района Харьковской области."На момент прибытия спасателей площадь пожара составила около 0,8 га. На борьбу с огнем были задействованы шесть оперативных отделений ДСНС на автоцистернах, три пожарные автоцистерны, трактор лесхоза, подразделение ведомственной пожарной охраны железной дороги, а также техника местного сельскохозяйственного предприятия", - рассказали в службе по чрезвычайным ситуациям.Благодаря оперативным действиям спасателей, добровольцев и лесников удалось не допустить распространения огня на верхние ярусы хвойных деревьев. Общими усилиями уже в 17:00 огонь был локализован, а в 18:50 - полностью ликвидирован.