Правоохранители восстановили паспорта жителей поселка, который был уничтожены масштабным пожаром.

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, на сегодняшний день, вместе с Государственной миграционной службой правоохранители восстановили паспорта шести жителям, чье имущество, вместе с документами было уничтожено пожаром."Миграционная служба сразу присоединилась к совместной работе с органами полиции по восстановлению утраченных жителями села Воробьевка документов. Обычно эта процедура занимает около двух недель. Но мы сделали все возможное, чтобы завершить ее в кратчайшие сроки",- рассказал представитель областного управления Государственной миграционной службы Гага Кикнадзе.