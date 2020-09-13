Посольство Украины в США передало гуманитарный медицинский груз в больницы Харькова, чтобы помочь в борьбе с пандемией коронавируса.

Об этом сообщается на странице Посольства Украины в США в Facebook.Состав гуманитарной помощи направлен на противодействие COVID-19 и лечение больных вирусом. В частности, груз включает аппарат УЗИ, кардиограф, медицинские аспираторы, ручные респираторы, анестезиологические дыхательные контуры, контейнеры для хранения биологически опасных веществ, кислородные трубки, больничные одеяла, шприцы, медицинские халаты, защитные маски, хирургические и смотровые перчатки, бахилы и тому подобное.Отмечается, что гуманитарная помощь собрана американской благотворительной организацией The Fishermen и при содействии Посольства Украины в США.Как сообщил президент американской благотворительной организации The Fishermen Алекс Говен, это только начало сотрудничества с Украиной и в дальнейшем планируется передать еще больше предметов медицинского назначения.