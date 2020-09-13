В Харькове прошел первый в Украине "АвтоПрайд" — пробег на автомобилях в поддержку ЛГБТ-сообщества.

В нем приняли участие примерно 100 активистов. В колонне из 20 автомобилей они проехали по проспекту Гагарина от Аэропорта до Гимназической набережной. Длина автопробега составила около 5 километров. Активистов сопровождали автомобили патрульной полиции.Подготовкой "АвтоПрайда" занималось 15 человек. Месяц активисты вели переговоры с полицией по поводу формата Прайда. Когда стало понятно, что карантинные ограничения в Украине не снимут, решили провести автопробег.— Это - беспрецедентно для нас, для украинских прайдов. Мы сделали все, чтобы марш состоялся, и состоялся безопасно. В прошлом году на марш пришло около 3 тысяч человек, и мы понимали, что если в этом году будет столько же или больше, мы не сможем обеспечить карантинные ограничения, — рассказала соорганизаторка акции Анна Шарыгина.В этом году "ХарьковПрайд" был посвящен призыву расследовать преступления на почве ненависти к ЛГБТ. По словам организаторов, в течение года члены сообщества в Харькова пережили десяток нападений, только по двум из них открыли производства.Автопробег прошел без происшествий. С целью защитить участников, его маршрут и время проведения держали в тайне. Утром в центре Харькова были усилены меры безопасности. Противники "ХарьковПрайда" тоже пришли в центр города, чтобы высказать протест. "Традиция и порядок" устроили акцию протеста против "ХарьковПрайда" на площади Конституции, "Правый сектор" — у памятника Шевченко, а "Фрайкор" — возле облгосадминистрации.