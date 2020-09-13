Предлагаем вашему вниманию подборку главных событий за 7 - 13 сентября.

В Харьковской области руководитель и бухгалтер государственного предприятия попались на взятке

Пострадавшие от пожаров жители села Горобьевка получили новые документы

С 7 сентября в районе действует максимальный уровень карантинных ограничений.Соответствующую поправку в Государственный бюджет нардеп подала на имя Главы комитета ВР по вопросам бюджета.На ликвидацию пожара спасателям понадобилось около четырех часов.Оба хотели получить 32 тысячи гривен от местного предпринимателя за аренду помещения.Злоумышленник порезал 45-летнему пострадавшему руку, отобрал у него барсетку с ключами и сорвал с шеи цепочку из серебра.Об этом сообщают в самом клубе.Правоохранители восстановили паспорта жителей поселка, который был уничтожены масштабным пожаром.О приоритетах, борьбе с коррупцией городских властей и решении основных проблем Харькова