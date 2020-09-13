Предлагаем вашему вниманию подборку главных событий за 7 - 13 сентября.Великобурлукский район в «красной зоне» по заболеваемости коронавирусом
С 7 сентября в районе действует максимальный уровень карантинных ограничений.
Юлия Светличная требует возобновить финансирование строительства онкологического центра в Харьковской области
Соответствующую поправку в Государственный бюджет нардеп подала на имя Главы комитета ВР по вопросам бюджета.
В Харьковской области сгорел масляный цех
На ликвидацию пожара спасателям понадобилось около четырех часов.
В Харьковской области руководитель и бухгалтер государственного предприятия попались на взятке
Оба хотели получить 32 тысячи гривен от местного предпринимателя за аренду помещения.
Напал с ножом в лифте и ограбил: полицейские задержали подозреваемого
Злоумышленник порезал 45-летнему пострадавшему руку, отобрал у него барсетку с ключами и сорвал с шеи цепочку из серебра.
Харьковский баскетбольный клуб не примет участие в турнире: у двух игроков выявили COVID-19
Об этом сообщают в самом клубе.
Пострадавшие от пожаров жители села Горобьевка получили новые документы
Правоохранители восстановили паспорта жителей поселка, который был уничтожены масштабным пожаром.
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