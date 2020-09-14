Об этом сообщает Главное управление Госпотребслужбы в Харьковской области.

Согласно информации, в ведомстве провели расследование случаев заражение ботулизмом, причиной которого стала некачественная рыбная продукция.Изучив документы предпринимателей на рынке, единственным поставщиком рыбы значился ФОП, который отсутствует в реестре операторов рынка и не имеет производственных мощностей. Кроме того, по информации производителя рыбы, с данным поставщиком он не сотрудничал и в июне-июле не производил продукцию, которая стала причиной отравления."Таким образом, это указывает на возможную подделку документов о происхождении рыбной продукции. Главными управлениями Госпотребслужбы в Киевской, Полтавской областях и в городе Киеве направлена информация в правоохранительные органы для принятия мер, направленных на установление факта возможной подделки документов", - заявили в управлении.