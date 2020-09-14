Об этом сообщает харьковский телеграм-канал "ВЕХА".

KIA.



По словам директора Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф,

Авария произошла около 23:30 в районе рынка Барабашово на улице Тюринской. По данным полиции 26-летний водитель автомобиля "KIA Optima" выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем скорой медицинской помощи. Спецавтомобиль двигался с включенными световыми спецсигналами в институт неотложной хирургии с пациенткой, которая требовала неотложного хирургического вмешательства.Сообщается, что в ДТП были травмированы беременная женщина, которую везла “скорая”, члены бригады медиков, водитель и пассажирфельдшер и санитар получили ушибы мягких тканей, а водитель "скорой" - рваную рану колена. Состояние пострадавших удовлетворительное.