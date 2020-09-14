Соответствующая петиция была зарегистрирована на сайте Харьковского горсовета.Как сообщает автор петиции, популярное место, несмотря на реконструкцию в 2010 году, мост находится в пугающем состоянии.
"Сквозь дырки между досками видно проезжающие машины, а на металлические заплатки становиться страшно (их там явно не для красоты пригвоздили). Ночью этого не видно, мост красиво светится, но те, кто ходят по нему каждый день и всё ещё не выучили все его слабые места, нервно хватаются за перила каждый раз, когда велосипедист проезжает рядом. Мост влюблённых находится в самом центре и в скором времени станет единственным способом попасть в зоопарк со стороны Госпрома", - пишет автор.
На данный момент за петицию проголосовали 59 человек из необходимых 5000.