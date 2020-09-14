Предварительно правоохранители установили, что 27-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2103» не справился с управлением и врезался в дерево.

Как сообщают в отделе коммуникаций харьковского ГУНП, сообщение о ДТП в поселке Пески-Радьковские поступило 12 сентября около полуночи.В результате ДТП один из пассажиров - 27-летний местный житель от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.Еще одного пассажира и водителя автомобиля с травмами госпитализировали в хирургическое отделение Боровской центральной районной больницы. Состояние их здоровья удовлетворительноеПо данному факту следственным отделением открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.В настоящее время водитель автомобиля задержан. Ему грозит срок от 3 до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.