"Правоохранителю" сообщили о подозрении и теперь его ждет суд.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в ходе расследования установлено, что полицейскому было поручено провести дознание по факту возможной подделки водительского удостоверения. Однако, вступив в сговор с другими сотрудниками полиции, правоохранитель позвонил фигурантке уголовного производства и предложил встретиться, чтобы обсудить дальнейшее расследование уголовного производства."Во время разговора сотрудник полиции пообещал не привлекать женщину к уголовной ответственности. Стоимость такой «услуги» составила 51 тысяч гривен. Сейчас следственные действия продолжаются, устанавливаются все обстоятельства совершения уголовного преступления", - рассказали в прокуратуре.Если вина полицейского будет доказана в суде, его ждет наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.