В службе по чрезвычайным ситуациям сообщили о количестве вызовов за неделю.

По данным ГСЧС, за минувшую неделю спасатели Харьковского гарнизона 557 раз выезжали по сигналу «Тревога». Из них 418 выездов на ликвидацию пожаров и возгораний."Кроме того, 19 раз спасатели выезжали для оказания помощи населению и на дорожно-транспортные происшествия, 10 - на обезвреживание взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны, 7 - на дежурство, 103 - другие выезды", - уточнили в службе.В результате пожаров один человек погиб, еще двое - получили травмы. Оперативными действиями спасателей удалось спасти жизнь одному человеку.Также, с 7 по 13 сентября пиротехники осуществили 10 выездов на разминирование боеприпасов времен Второй мировой войны. Всего было обнаружено и обезврежено 10 боеприпасов, среди которых: пять артснарядов, три минометные мины, одна авиабомба и граната.